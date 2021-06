De S-klasse is hét vlaggenschip van Mercedes, de C-klasse dé melkkoe waarmee het Duitse premiummerk zijn concurrenten het leven zuur maakt. Die tweede is al enkele decennia best in class en ook de nieuwste generatie wil dat zijn. Maar kan zij die ambitie ook waarmaken? Een eerste kennismaking brengt uitsluitsel.

De C-klasse maakte zijn debuut in 1982, de start van een van de meest succesvolle modelreeksen uit de glorierijke geschiedenis van Mercedes. Sindsdien zijn meer dan 10,5 miljoen exemplaren verkocht, van de laatste generatie in totaal meer dan 2,5 limousines en breaks. De meeste werden verkocht in China, de VS, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In verhouding tot zijn aantal inwoners scoort die ook in ons land bijzonder goed.

De nieuwkomer is 6,5 cm langer dan zijn voorganger en vertoont zowel buiten als binnen veel gelijkenis met de S-klasse. Vandaar dat de nieuwe C-klasse her en der wordt afgeschilderd als een krimpversie van de S-klasse. So what? Vergeleken worden met de beste auto ter wereld is een compliment en geen schande. Ja toch? Feit is dat de dashboards van de nieuwe generatie C- en S-klasse gemeenschappelijke kenmerken hebben. Zo is de C-klasse optioneel ook leverbaar met achterasbesturing, is die uitgerust met zogenaamde Digital Light-koplampen die geleidingslijnen, symbolen en animaties op het wegdek projecteren en heeft die het allernieuwste MBUX display- en bedieningssysteem aan boord. Dat is zowat het beste op de markt. Wat niet meer verkrijgbaar is, is een handgeschakelde versnellingsbak. Die behoort definitief tot het verleden en is vervangen door een vlot schakelende 9-traps automaat. De C-klasse is voorlopig leverbaar met drie benzine- en drie dieselmotoren, in combinatie met een 48 volt startdynamo die 20 pk extra vermogen oplevert. De minst krachtige 1.5 l viercilinder benzineversie (C 180) beschikt over een motorvermogen van 170 pk, de krachtigste versie wordt aangedreven door een 2 l viercilinderbenzinemotor met een vermogen van 258 pk, al dan niet in combinatie met vierwielaandrijving. In het najaar breidt Mercedes het aanbod uit en zal de C-klasse ook beschikbaar zijn als plug-in hybride (PHEV), in combinatie met een benzine- of dieselmotor met een gecombineerd vermogen van ruim 300 pk én een zuiver elektrisch rijbereik van 100 kilometer (WLTP) dankzij een batterij van 25,4 kWh, een unicum in dit segment.Lees verder onder de fotoMercedes is het enige automerk dat de PHEV-klant de keuzemogelijkheid biedt tussen een benzine- en dieselmotor. Het merk met de ster komt op die manier tegemoet aan de uitdrukkelijke vraag van zijn trouwe dieselklanten. Elektrificatie geniet weliswaar hoogste prioriteit bij Mercedes maar dat gaat voorlopig niet ten koste van de conventionele aandrijving. Luchtvering is niet langer een optie, adaptieve schokdempers en een sportophanging zijn dat nog wel. Een optie die wij iedereen kunnen aanbevelen omdat die voor een zeer comfortabel en sportief rijgedrag zorgt. Enkel de S-klasse rijdt nog beter en nog comfortabeler. Als compliment kan dat tellen. De optionele achterasbesturing - een ander unicum in dit segment - verhoogt de rijstabiliteit en wendbaarheid en verkleint de draaicirkel met 40 cm tot minder dan 11 meter. Niet slecht voor een 4,75 meter lange auto met een leeggewicht van ruim 1,8 ton. Lees verder onder de fotoVoor een eerste kennismaking stelde Mercedes ons de C 300 AMG Line ter beschikking, met alles erop en eraan, inclusief een krachtige 2.0 l viercilinderbenzinemotor met een vermogen van 258 pk. Dat volstaat ruimschoots voor een ontspannen en sportieve manier van rijden: van 0 naar 100 km/u in 6 seconden rond en een top van 250 km/u. Waar je die topsnelheid op een openbare weg nog kunt bereiken, blijft mij een raadsel. Maar blijkbaar hechten nog altijd veel klanten veel belang aan dat magische getal van 250 km/u. Belangrijker is dat de 9-trapsautomaat snel en perfect schakelt en dat het AMG-sportstuur goed in de hand ligt. De drukknoppen op het afgeronde stuurwiel zijn vervangen door zogenaamde digitaal aanraakgevoelige zones, wat wel enige gewenning vergt. Gelukkig kan je als bestuurder beroep doen op de uitstekend functionerende spraakbediening 'Hey Mercedes'. Die voert alle commando's en taken vliegensvlug en feilloos uit in tegenstelling met de vorige generatie die zich te pas en te onpas te woord meldde, wat tijdens het rijden danig op de zenuwen werkte.Dé blikvanger is het nieuwe dashboard dat we kennen van de nieuwe S-klasse met een geïntegreerd verticaal lcd-display (12,3 inch) en een centraal display (11,9 inch) dat zich in het gezichtsveld van de bestuurder bevindt. Het uiterlijk van de touchscreens kan worden geïndividualiseerd met behulp van drie weergavestijlen (klassiek, sportief en subtiel) en drie modi (navigatie, assistentie en service). Lees verder onder de fotoNaar het voorbeeld van de S-klasse is de nieuwe C-klasse uitgerust met de tweede generatie MBUX (Mercedes-Benz User Experience) die de nieuwkomer tot de meest digitale en intelligente auto in zijn segment maakt. Bij vele andere merken zien we dat de digitalisering soms een averechts heeft, dat de bediening van de touchscreens de aandacht afleidt van het verkeer en stress veroorzaakt bij de bestuurder, wat de verkeersveiligheid niet ten goede komt. Mercedes bewijst dat het ook anders en beter kan. Zoals we dat ondertussen gewend zijn van de Duitse automerken biedt kan ook de Mercedes C-klant kiezen uit een lange en dure lijst opties. We pikken er enkele uit: bij Augmented Video registreert een camera de omgeving voor de auto en verschijnen de bewegende beelden op het centrale display. Het videobeeld geeft ook virtuele objecten, informatie en markeringen weer zoals verkeersborden, richtingsaanwijzers of aanbevolen rijstrookwissels. Een andere zinvolle optie is het imposante head-up kleurendisplay. De bestuurder ziet een indrukkend virtueel beeld van 9 x 3 inch als het ware boven de motorkap zweven. Updates van de software gebeuren 'Over-the-Air'(OTA) waardoor die ook up-to-date blijft. Van een premiummerk als Mercedes verwacht je dat het premiumkwaliteit aflevert en dat is bij de C-klasse echt wel het geval. Mercedes gebruikt hoogwaardige materialen, het afwerkingsniveau is top. De stoelen geven een zeer goede ondersteuning aan het lichaam, zowel voor- als achteraan is er voldoende zit-, been- en hoofdruimte, dankzij de toegenomen buitenafmetingen en langere wielbasis. De kofferinhoud bedraagt 455 liter voor de limousine en 490 liter voor de break, wat een goede middelmaat is. De laaddrempel is een tik lager dan voorheen, de bagagedekking en scheidingsnet zijn voor het eerst tweedelig uitgevoerd en elk voorzien van een eigen rolcassette. De nieuwe Mercedes C-klasse zet nieuwe maatstaven in zijn segment, is een elegante verschijning, rijdt aangenaam comfortabel en dynamisch, is koploper op het vlak van digitalisering en hightech en biedt vanaf dit najaar een zeer uitgebreid aanbod aan aandrijvingsmodi aan. Een volledig elektrische versie zit er niet meteen aan te komen, daarvoor is het wachten op een EQ-variante.Tenzij je taxi- of privéchauffeur bent, zijn er weinig argumenten om een E- of S-klasse te verkiezen boven de nieuwe C-klasse. De kwaliteitsverschillen zijn verwaarloosbaar klein geworden, dat geldt spijtig genoeg ook voor het verschil in prijs. Inclusief btw kost de C 300 AMG Line net geen 72.000 euro en dat is niet niks voor een middenklasser, zelfs al is die voor nu de beste van zijn klas. De plug-in hybrideversies die in het najaar op de markt komen, zullen nog een stuk duurder zijn. Niks voor niks dus, ook dat is typisch Mercedes. Zolang de vlag de lading dekt, is er niets aan de hand. Dat heeft het succes van de vorige generaties C-klasse overduidelijk bewezen. Op de Mercedes-hoofdzetel in Stuttgart is te horen dat het aantal voorafbestellingen uit China en de VS de stoutste verwachtingen overtreft. Een nieuw verkooprecord is in de maak.