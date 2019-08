se recente Skoda-modellen Scala en Kamiq bieden hun gebruikers voortaan de mogelijkheid om hun smartphone draadloos met de auto te connecteren. Skoda loopt op deze manier een achterstand in die vooral voor jonge bestuurders belangrijk is.

Het lijkt misschien een detail, maar dit zijn de eerste modellen binnen het Skoda-gamma die worden uitgerust met de Wireless SmartLink-technologie. Deze maakt het vooral handiger om Apple CarPlay of Android Auto te gebruiken. In combinatie met de optionele inductieve lader kan de smartphone volledig draadloos in de auto worden gebruikt. Tot nu toe moesten Skoda chauffeurs hun mobiele telefoons via een USB-kabel aansluiten om de SmartLink-technologie te kunnen gebruiken. De geselecteerde smartphone-apps worden vervolgens weergegeven op het scherm van het infotainmentsysteem en kunnen tijdens het rijden via het aanraakscherm van de wagen worden bediend. De optionele draadloze SmartLink-technologie maakt de integratie en het gebruik van de smartphone nu nog gebruiksvriendelijker. De eerste keer moet de bestuurder een Bluetooth verbinding met het infotainmentsysteem tot stand brengen. Zodra dit is gebeurd, zal de telefoon altijd automatisch connecteren met het draadloze SmartLink wanneer de bestuurder in de auto stapt. De smartphone is gekoppeld via Bluetooth en de data die op het scherm verschijnen worden via WiFi doorgestuurd. (Belga)