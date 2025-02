Nieuw uit China: Jaecoo 7

Chery lanceert een nieuwe SUV met premium allures.

Na Omoda introduceert de Chinese autogroep Chery nu ook het merk Jaecoo op de Europese markt. Binnenkort komt daar zelfs een derde merk – Exlantix – bij. De primeur is weggelegd voor de Jaecoo 7, een ruime SUV met een stijlvol voorkomen dat met zijn strakke lijnen doet denken aan een Range Rover. Maar dan voor een prikje. Want de goedkoopste Jaecoo 7 kost 36.900 euro.

Dan krijg je de plug-inhybride met voorwielaandrijving en automaat. Die is van huis uit zeer degelijk uitgerust met een resem ADAS-systemen, kunstlederen stoelen, een multimediasysteem en automatische lichten, ruitenwissers en airco. Voor 3.000 euro meer krijg je de topversie met als extra’s onder andere een panoramisch dak, verwarmde en geventileerde stoelen en een verwarmd lederen stuurwiel.

Vierwielaandrijving

De Jaecoo 7 PHEV biedt ook een degelijke afwerking en een hoog niveau van comfort en rijplezier. De 1,5 liter turbobenzine krijgt de hulp van een elektromotor en samen produceren ze 347 pk. Met dat vermogen sprint de wagen van 0 naar 100 km/u in 8,5 seconden en haalt een topsnelheid van 180 km/u. Handig is dat de batterij van 18,3 kWh tot 90 kilometer zuiver elektrisch rijden garandeert en bijdraagt tot het lage normverbruik van 0,7 l/100 km (23 g CO2/100 km).

Een alternatief is de Jaecoo 7 1,6 liter turbobenzine met vierwielaandrijving voor wie af en toe naast de gebaande wegen rijdt of zware lasten trekt. Dan krijg je altijd het hoogste uitrustingsniveau voor 37.900 euro, wat eveneens een zeer gunstige prijs is. Chery bouwt het dealernetwerk van Omoda en Jaecoo in ons land gestaag uit, zodat je intussen in elke stad wel een verkooppunt vindt.