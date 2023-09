Nieuw uit China: Avatr 12

Op de IAA Mobility in Duitsland maakte het Chinese merk Avatr zijn Europese debuut met de ‘12’, een sierlijke elektrische vierdeurscoupé.

De Chinese automerken overspoelen de Europese markt. Hun aantal is haast niet meer te tellen en er komen nog steeds nieuwe bij. Zo waren ook tal van Aziatische primeurs te noteren op IAA Mobility beurs in München. Een opvallende verschijning daar was de Avatr 12. Deze fraaie vierdeurscoupé met een elektrische aandrijving is een creatie van deze jonge Chinese constructeur die banden heeft met gevestigde waarden in de autosector, zoals Huawei, CATL en Changan.

Het sierlijke koetswerkdesign moet hier zeker in de smaak vallen en het interieur is opvallend met het doorlopende digitale dashboard en de mooi gestileerde stoelen en stuurwiel. De hoogoplopende achterpartij geeft de Avatr 12 dan weer shooting brake allures en doet flink wat laadruimte vermoeden, terwijl de smalle ledstroken voor een futuristische toets zorgen.

Voor de aandrijving wordt beroep gedaan op een 587 pk sterke elektromotor die gevoed wordt door een batterij met een capaciteit van 94,5 kWh, die wellicht een degelijk rijbereik moet verzekeren. Meer details werden nog niet verstrekt. Noch over de prestaties, noch over het Europese debuut. Maar zonder twijfel zal het gamma van Avatr de volgende jaren op onze wegen opduiken en krijgen de Europese merken er weer een geduchte concurrent bij.