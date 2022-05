NAMX HUV heeft verwisselbare waterstoftanks

De start-up NAMX lanceert een crossover met verwisselbare waterstoftanks. Dat is een oplossing voor de beperkte tankinfrastructuur. Het fraaie design komt van Pininfarina.

Elektrificatie is het kernwoord in de auto-industrie vandaag. De elektrische auto met batterijen krijgt de meeste aandacht in de ontwikkeling en commercialisatie. Daarnaast hebben ook voertuigen op waterstof met een brandstofcel die elektriciteit produceert hun bestaansrecht.

Maar ook zij kampen met enkele problemen: een beperkte tankinfrastructuur en productiecapaciteit van waterstof. Voor dat eerste probleem lijkt de start-up NAMX een originele, maar tegelijk voor de hand liggende oplossing te hebben gevonden. Dat is een voertuig met verwisselbare waterstoftanks. Daardoor moet het tanken van waterstof flexibeler en sneller kunnen gebeuren.

De NAMX HUV komt in 2025 op de markt.

Twee modellen

NAMX heeft intussen een eigen voertuig ontwikkeld: HUV, voluit Hydrogen Utility Vehicle. Dit is een elektrische crossover met één elektromotor die 300 pk produceert, van 0 naar 100 km/u in 6,5 seconden sprint en een topsnelheid van 200 km/u haalt. Het rijbereik van de HUV bedraagt 800 km en hij zal ongeveer 65.000 euro kosten. Daarnaast heeft NAMX een nog krachtiger variant met twee elektromotoren in de pijplijn zitten: de GTH die goed is voor 550 pk, in 4,5 seconden naar 100 km/u spurt en een top van 250 km/u bereikt, met een prijskaartje van 95.000 euro.

De lancering van de NAMX HUV is gepland tegen 2025.