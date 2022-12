Moskvich herrijst dankzij China

Na de breuk met Renault herlanceerden de Russen het merk Moskvich, dat verrassende Chinese trekjes vertoont. Dat is geen toeval.

In de nasleep van het conflict in Oekraïne trokken veel Westerse automerken zich terug uit Rusland, waar zij een deel van hun productie organiseerden meestal in samenwerking met lokale bedrijven. Sommige bedrijven gingen ginder op eigen kracht verder, zoals de voormalige Renaultfabriek in Moskou. Eens de Fransen waren opgekrast, werd de site omgedoopt tot Moscow Automobile Plant Moskvich en werd het oude Sovjetmerk nieuw leven ingeblazen.

De Moskvich 3 is gebaseerd op de JAC JS4.

Benzine of elektrisch

Aanvankelijk dacht men dat de oude modellen weer in productie genomen zou worden. Maar neen, plots kwamen de Russen met een keurige en moderne crossover, die de naam Moskvich 3 kreeg. Maar was dat geen bekend gezicht? Inderdaad, door de samenwerking met het Chinese automerk JAC kon men beschikken over de JS4, die in Rusland zal worden geassembleerd en voorzien van de eigen logo’s.

Hiermee is Moskvich snel uit de nood geholpen en kan het zijn eigen markt weer bedienen. Noteer hierbij dat de Chinese constructeurs zo zeer eenvoudig hun hand konden leggen op de Russische auto-industrie die ze wellicht in de toekomst ook zullen beheersen.

De Moskvich 3 zal naar keuze worden aangedreven door een benzine- of elektrische motor. Dit jaar zullen nog 600 exemplaren geproduceerd worden. Vanaf 2024 wil het merk ook opnieuw met eigen modellen op de markt komen.