Moeten Europese autobouwers naar pijpen van China dansen?

Tijdens de eerste tien maanden van 2018 werden in China 22,97 nieuwe auto's verkocht, een minus van 0,1 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Vergelijken we de verkoop van maand oktober 2018 met die van oktober vorig jaar noteren we echter een terugloop van 11,7 procent. Daarmee is oktober 2018 qua autoverkoop de slechtste maand sinds 2011. Dat zorgt voor ongerustheid op de hoofdzetels van de Europese volume- en premiumautomerken die sterker dan ooit afhankelijk zijn van de evolutie van de Chinese automarkt.

