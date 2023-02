Mitsuoka Viewt: Yaris met retrolook

De Japanse tuner Mitsuoka geeft hedendaagse auto’s een originele retrolook.

Wie de Toyota Yaris te saai of te gewoon vindt, kan die auto aan tuner Mitsuoka toevertrouwen die er een zeer originele wagen in de stijl van de beroemde Jaguar Mark 2 van maakt. Het is een geslaagde transformatie die de Japanse stadswagen omtovert tot een echte mini-versie van de stijlvolle Britse berline van weleer.

De ronde koplampen langs de statige grille en de glooiende koetswerklijnen verfraaid met de nodige chroomlijsten en de typische wieldoppen, maken van de Viewt een zeer originele en opvallende verschijning. Ook het interieur kreeg een kleine behandeling om met de retrostijl van het koetswerk te matchen, met onder andere een chique lederen bekleding.

Betaalbaar

Onderhuids en op technisch vlak schuilt nog altijd de moderne technologie van de Toyota Yaris, die met alle aandrijvingen leverbaar is, inclusief de hybride. In Japan kost de Mitsuoka Viewt ongeveer 30.000 euro. Import naar Europa is (voorlopig) niet voorzien, zodat liefhebbers zelf een exemplaar zullen moeten verschepen. Noteer dat Mitsuoka ook nog andere originele transformaties uitvoert, zoals een mini-Corvette op basis van een Mazda MX-5.