Mistral wordt laatste Bugatti W16

In de toekomst zal ook Bugatti nog alleen geëlektrificeerde wagens produceren in samenwerking met specialist Rimac. De Mistral wordt het laatste model met de iconische W16-motor en viseert nog gauw een snelheidsrecord.

Deze fraaie Bugatti Mistral heeft de eer het W16-hoofstuk af te sluiten bij het Franse prestigemerk van het VW-concern. De roadster wordt het laatste model dat zal worden aangedreven door de 1600 pk sterke 8 liter W16 met vier turboladers. Deze aandrijving is afkomstig uit de Chiron Super Sport 300+ en laat dus zeker een aardig tempo toe. De Mistral die vernoemd werd naar de Franse wind, viseert dan ook terecht het snelheidsrecord voor cabrio’s met een top van een goede 480 km/u met de haren wapperend in de wind.

De Bugatti Mistral met zijn typische X-vormige signatuur.

5 miljoen euro

De Mistral beschikt over een gesofisticeerde stroomlijn zodat er ook zonder immense en opzichtige spoilers voldoende neerwaartse druk ontstaat om de roadster bij die hoge snelheden tegen het wegdruk gedrukt te houden. En eens de Mistral is voorbij gesuisd kan je hem meteen herkennen aan de X-vormige achterlichten die wellicht snel als een schicht aan de horizon verdwijnen.

Van deze allerlaatste Bugatti zonder elektrische assistentie zullen 99 exemplaren vervaardigd worden aan een prijs van vijf miljoen euro het stuk. En blijkbaar zijn die al allemaal gereserveerd. De eerste gelukkigen mogen hun Mistral in de loop van 2024 ophalen in de fabriek in het Franse Molsheim.