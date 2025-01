Minder animo voor snelle e-bikes 

De verkoop van snelle e-bikes of speedpedelecs die elektrische ondersteuning bieden tot 45 km/u, is in vrije val. In 2024 daalde die met 17,5 %. In vergelijking met twee jaar geleden, bedraagt de krimp ruim een kwart.

Terwijl speedpedelecs de voorbije jaren quasi even vaak door privégebruikers als leasingsklanten werden gekocht, zien we ook een verschuiving richting leasingklanten. Privékopers zijn vandaag nog goed voor 35 % van de markt. Volgens sectororganisator Traxio moeten we de daling in het licht zien van de boom qua fietsverkoop tijdens en vlak na de coronaperiode. Traxio hoopt ook dat de markt zich zal herstellen omdat vanaf dit jaar onderwijspersoneel toegang krijgt tot leasingfietsen. Dat kan de verkoop een boost geven.

Op de tweedehandsmarkt doen deze snelle fietsen het wel goed. Daar werd in 2024 een verkoopstijging van 18,3 % opgetekend. Het bewijst dat deze fietsen als te duur worden ervaren door de consument. In een leasingverhaal speelt die prijs een mindere rol omdat de prijs fiscaal wordt gecompenseerd en omdat er maandelijks een relatief klein bedrag wordt betaald.

Minder inzetbaar

Er is verder nog een ander element dat de aantrekkelijkheid van de snelle fiets tempert. Door de populariteit van het fietsen in het algemeen zijn veel fietsroutes en zelfs fietsostrades een stuk drukker geworden. Daardoor is de hogere snelheid niet overal haalbaar. Bovendien blijken de gevolgen van een ongeval met een snelle fiets aanzienlijk. Het betekent dat er steeds meer fietspaden zijn waar men dit type tweewieler weert.