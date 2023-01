Microlino opent showroom in Brussel

Invoerder D’Ieteren opent in het hart van de hoofdstad een showroom om het publiek kennis te laten maken met de nieuwe elektrische microcar Microlino.

In de autowereld duiken er terug nieuwe microcars op. Dat is een gevolg van de tendens om klassieke auto’s uit de stadscentra te weren en daar volledig in te zetten op alternatief en milieuvriendelijk vervoer. In dat plaatje past ook dit mini-autootje met een elektrische aandrijving.

Nieuwkomer Microlino wordt in ons land verdeeld door D’Ieteren, het bedrijf dat ook de VW-merken in België commercialiseert. Dit wagentje is qua stijl geïnspireerd op de BMW Isetta uit de jaren 1950 en onderscheidt zich vooral door de openklappende voorkant die toegang verschaft tot interieur dat plaats biedt aan twee personen en 230 liter bagage.

De Microlino.

Thuis aan de stekker

De Microlino is slechts 2,5 meter lang en wordt aangedreven een elektromotor van 17 pk. Daarmee is een topsnelheid van 90 km/u mogelijk, wat betekent dat je er een B-rijbewijs voor nodig hebt, in tegenstelling tot sommige concurrenten die ook een versie aanbieden die tot 45 km/u is begrensd. Er is keuze uit een batterij van 6, 10,5 of 14 kWh, waarmee je respectievelijk 91, 177 en 120 kilometer ver raakt. Volledig opladen duurt ongeveer vier uur aan een huisstopcontact.

Handig is de Microlino in de stad zonder twijfel, maar goedkoop is hij zeker niet te noemen met een basisprijs van 14.990 euro.