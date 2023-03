Mercedes GLA en GLB in het nieuw

Mercedes komt met een update voor de GLA en de GLB, de meest compacte SUV-modellen binnen de line-up die worden gebouwd op het platform van de A-Klasse.

Betere standaarduitrusting

Je herkent de nieuwe modellen aan de hertekende neus met de specifieke ‘diamond’-grille die eerder op diverse AMG-modellen te zien was met de horizontale lang de flanken van de prominente Mercedes-ster. In één moeite krijgen alle versies ook recht op standaard high-performance ledkoplampen. Ook achteraan wordt gebruik gemaakt van full-ledtechnologie. Binnenin noteren we zowel in de GLA als de GLB een zeer uitgebreide standaarduitrusting met een lederen stuurwiel en stoelen die altijd met een combinatie van imitatieleer (op de flanken) en stof voor het zitvlak worden bekleed. In de iets langere GLB worden ook twee schermen voorzien. In de GLA komt eveneens een 10,25 inch groot infotainmentdisplay waarop het vernieuwde MBUX-systeem kan worden aangestuurd. Ook de werking en het aanbod van rijhulpmiddelen werd verder uitgebreid.

Alle motoren zijn hybride

Onder de motorkap voorziet Mercedes zowel diesel- als benzinemotoren die dankzij een mild hybride assistentie (48 Volt systeem) nog zuiniger werden. Deze viercilindermotoren worden standaard aan een gerobotiseerde DCT-transmissie met 7 of 8 versnellingen gekoppeld, een handgeschakelde versie wordt niet langer voorzien. Mercedes voorziet tot slot een plug-in hybride versie (250e) die de 1,3 liter benzinemotor combineert met een elektromotor van 109 pk. Deze versie komt (zuiver elektrisch) tot 62 km ver en haalt een (norm) CO2-uitstoot van 31 g/km.