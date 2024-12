Meeste EV-rijders blijken tevreden

Uit een recente enquête blijkt dat meer dan 80 % van de bestuurders van een elektrische wagen zijn aankoop zonder aarzelen zou overdoen.

D’Ieteren, de verdeler van de Volkswagenmerken in ons land, liet een onderzoek uitvoeren naar de tevredenheid van bestuurders van elektrische wagens in België. Daarvoor werd een enquête bij 1.639 EV-rijders uitgevoerd. Ondanks de vaak onheilspellende berichten over elektrisch rijden, bleken de resultaten zeer positief.

Zo zou 83 % van de EV-rijders zijn aankoop zonder aarzelen overdoen. De voordelen van elektrisch rijden die gebruikers het vaakst citeren, zijn de aangename rijervaring (prestaties en werkingsstilte), het rijcomfort, de lagere impact op het milieu en de beperkte onderhoudskosten. Privérijders voegen daar nog betrouwbaarheid en laadgemak aan toe.

Rijbereik

Uiteraard zijn EV-eigenaars niet blind voor de nadelen. Het soms tegenvallende rijbereik in de winter, de lange laadtijden, de elektronische problemen en de naverkoopdiensten kunnen beter volgens hen. Van die nadelen blijven enkel nog de laadtijd en het rijbereik overeind als de EV-rijders hun volledig elektrische auto vergelijken met een auto met een klassieke verbrandingsmotor.

In de onderzoeksresultaten valt ook op dat de privégebruikers enthousiaster zijn om voor hun volgende auto opnieuw een volledig elektrische keuze te maken. 90 % van hen zegt ja, terwijl dat bij de fleetrijders 81 % van de gebruikers is. Kort, EV-rijders beklagen zich hun keuze zelden volgens dit onderzoek. ‘Hun grote tevredenheid stelt de elektrische toekomst van de mobiliteit op langere termijn veilig en bewijst dat wie van dichtbij kennismaakt met de EV, snel overtuigd wordt door de voordelen’, besluiten de analisten van D’Ieteren.