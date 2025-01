Mazda 6 aan de stekker

Mazda lanceert zijn tweede volledig elektrisch model. De EZ-6 lijkt op de bestaande Mazda 6, maar in wezen gaat het om een afgeleide van een Chinees model.

De nieuwe EZ-6 is niet meteen een Japans product, maar afgeleid van de Deepal SL03. Deepal vormt een Chinese speler waar de Japanse constructeur al langer mee samenwerkt. Het platform voor de wagen is ook door de Chinezen aangeleverd. Dat verklaart meteen waarom deze EZ-6 over achterwielaandrijving beschikt. Vooral het design is door Mazda ontwikkeld zodat de wagen op de Europese markt qua vormgeving perfect aansluit bij de andere Mazda-producten. Opvallend detail: deze elektrische Mazda komt alleen als sedan en niet als breakversie op de markt.

Met een lengte van ruim 4,9 meter past hij in het zogenaamde D-segment dat in Europa aan populariteit verliest door de brede interesse voor SUV- of crossovermodellen. Anderzijds is het niet dom om bij een elektrische auto voor een aerodynamisch sedan-koetswerk te kiezen. Een efficiëntere stroomlijn zorgt namelijk voor meer kilometers uit de batterij.

Twee versies

Als de EZ-6 straks op de markt komt, zal het de enige volledig batterijgevoede Mazda zijn. De Japanse constructeur schrapte immers de MX-30 BEV-versie en houdt enkel de MX-30 R-EV in portfolio. Die compacte SUV heeft een beperkte batterijcapaciteit en om grotere afstanden zonder laadstop te overbruggen, is er een range extender (stroomgenerator) met een compacte rotatieve motor voorzien.

De EZ-6 maakt geen gebruik van een range extender omdat hij over vrij grote batterijen beschikt. Zo zit er in de basisversie een batterij met een capaciteit van 68,8 kWh in combinatie met een elektromotor van 258 pk. Er volgt nog een long rage variant met een grotere batterij (80 kWh) en een iets bescheidener motorvermogen van 244 pk. De basisversie haalt een rijbereik van 479 km. De long range zou na één laadbeurt tot 522 km ver komen.