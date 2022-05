Maserati MC20 geeft zich bloot

De Maserati MC20 krijgt er net voor de zomer een dakloze versie bij met de klinkende naam Cielo. Ideaal om op zonnige dagen te paraderen op kustboulevards voor wie 267.650 euro kan missen.

Maserati zal zich geen zorgen moeten maken om ondanks dit stevige prijskaartje de gloednieuwe MC20 Cielo snel te slijten. Wellicht zullen de autogekke miljonairs die het doelpubliek uitmaken, zelfs bijna vechten voor één de 60 eerste exemplaren van de PrimaSerie Launch Edition die in de nieuwe kleur Acquamarina en met tal van extra’s wordt geleverd.

Het glazen dakpaneel plooit weg.

Open in 12 seconden

Los van deze decadente gekte is deze nieuwe Maserati MC20 Cielo natuurlijk een kanjer van een supercar. De basis is identiek dan die van de coupé en staat dus borg voor een geweldig concept en ijzersterke prestaties. Het belangrijke verschil is dat boven de hoofden van de inzittenden nu een glazen dak zit dat in 12 seconden kan wegklappen onder het koetswerk en waarop een reuzengrote drietand – het merklogo – werd aangebracht. Een handigheidje: achterin kan je 100 liter bagage kwijt naast de 50 liter in de neus.

Voor de aandrijving zorgt nog altijd de Nettuno V6 3 liter met 630 pk en 730 Nm die een top van meer dan 320 km/u en een spurt van 0 naar 100 km/u in ongeveer 3 seconden moet toelaten. Dat zijn prestaties op het niveau van de coupé ondanks de 65 kg ballast van het plooidak.