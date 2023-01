Mansory Vitesse in twee kleuren

De Duitse tuner Mansory is niet vies van extravagantie zoals nogmaals blijkt uit het tweekleurige wespdesign van de opzichtige Vitesse.

Deze creatie is waarschijnlijk heel choquerend voor de echte liefhebbers van Bentley, want onder dit opzichtige wespdesign van de Mansory Vitesse schuilt namelijk de klassieke Continental GTC. Die wagen wordt door de eigenaar meestal ongemoeid gelaten en zeker niet opgeleukt met opvallende bodykits of extravagante kleuren.

En dat is nu net waar Mansory niet van terugschrikt. Deze Vitesse is trouwens meer dan een bizarre hersenkronkel van de Duitse tuner, want hij kwam er op vraag van een klant die hiermee dus een zeer unieke en opvallende wagen in zijn bezit krijgt. Bijna twee met de Vitesse die voor de helft geel en de andere helft zwart werd gelakt. Over smaak valt nu eenmaal niet te discussiëren…

De Mansory Vitesse.

Ook powerboost

Kenners zullen wellicht de link met de Vitesse Rosé leggen, een eerdere en gelijkaardige creatie van Mansory waarmee een Bentley Continental GT Speed in een soort roze paars werd uitgedost. Ook daar moesten zowel het koetswerk als het interieur eraan geloven.

Daarnaast werd ook de aandrijving van de Bentley Continental GTC onder handen genomen, zodat de 4 liter V8-turbo nu 750 pk en 1.020 Nm produceert. Zo lukt de sprint van 0 tot 100 km/u in 3,2 seconden en loopt de topsnelheid tot 332 km/u op.

Het prijskaartje werd niet meegedeeld, wel dat deze unieke Bentley Continental GTC al aan zijn gelukkige eigenaar werd geleverd.