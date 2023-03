Lynk & Co onthult plug-inhybride 08

Het Chinese automerk Lynk & Co breidt zijn aanbod op de Europese markt verder uit met de plug-inhybride 08, die later wellicht een volledig elektrische versie krijgt.

Lynk & Co is een Chinees automerk, dat net als Volvo tot de Geely-groep behoort, en zich onderscheidt door zijn modellen in de eerste plaats met een huurformule aan te bieden. Het bedrijf wil daarmee ook nieuwe mobiliteitsconcepten aanmoedigen, omdat de gebruiker zijn voertuig ook weer aan een ander kan onderverhuren.

Het eerste model van Lynk & Co op onze markt was de 01, een plug-inhybride SUV. En die krijgt binnenkort navolging van een iets grotere variant, eveneens een SUV met een plug-inhybride aandrijving. Gezien de link met Volvo is het niet verrassend dat deze 08 nauw verwant is met de volgende generatie van de Volvo XC60 en ook hetzelfde CMA-platform gebruikt.

Ook full electric

Wel zou de Lynk & Co 08 bij de lancering in 2024 niet meteen een 100 % elektrische aandrijflijn krijgen, maar in een eerste fase als plug-inhybride op de markt komen. Later zou daar een volledig elektrische variant aan toegevoegd worden.

Voor de exacte specificaties van de Lynk & Co 08 is het nog wachten op de officiële voorstelling. Nu is het wel al duidelijk dat deze SUV zich onderscheidt door een fraai strak design van zowel het koetswerk als het interieur.