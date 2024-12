Love Bugs Parade in Brussel

De 16e editie van de sympathieke Kever-bijeenkomst vindt plaats op 16 februari 2025 op de Esplanade van het Jubelpark.

De Love Bugs Parade is een hoogdag voor alle liefhebbers van de Volkswagen Kever. Dit evenement is exclusief toegankelijk voor Volkswagen Kevers en Beetles en verwijst naar de iconische film ‘Herbie, the Love Bug’. Het wordt telkens georganiseerd op de zondag die het dichtst bij Valentijnsdag valt. In 2025 is dat 16 dus februari.



Sinds 2009 brengt de Love Bugs Parade jaarlijks een schare liefhebbers van de Volkswagen Kever en Beetle samen. Ze maken een korte rit van ongeveer anderhalf uur over de mooie Brabantse wegen, met vertrek aan het Autoworld Museum. De talrijke liefhebbers komen uit heel België, maar ook uit Nederland, Frankrijk en Luxemburg om deel te nemen aan deze gezellige bijeenkomst.

60e verjaardag

Het thema van dit jaar is de 60e verjaardag van de Belgian VW Club die in 1965 werd opgericht. Eigenaars van een Volkswagen Kever of Beetle die willen deelnemen, worden van harte uitgenodigd om zich volledig in te leven in die periode door hun auto te decoreren of zich te kleden in de stijl van weleer.



Het evenement begint om 10 uur op de Esplanade van het Jubelpark. Om 14 uur start de parade en vertrekken de ongeveer 250 Kevers, Beetles en Combi’s via de Mérode-rotonde en de Tervurenlaan richting de route in het roadbook. De terugkeer is gepland vanaf 15.30 uur. Daarna schuiven alle deelnemers aan voor een gezellig vieruurtje met een warm drankje en een versnapering in het museum.