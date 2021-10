Lexus stelt de vierde generatie van de LX voor. Deze fullsize premium SUV is technisch nauw verwant met de Land Cruiser van moedermerk Toyota en dat staat borg voor degelijke offroadkwalititeiten.

De nieuwe Lexus NX herken je meteen aan zijn reusachtige grille, die duidelijk mikt op de modetrends van de Aziatische en Amerikaanse markten waar het design iets opzichtiger en extravaganter mag zijn. Toch vertoont de SUV van het luxemerk van Toyota enkele bekende trekken. Dat is geen toeval want deze nieuwe generatie deelt zijn technische basis met de Land Cruiser van Toyota en onderscheidt zich vooral door een typische voor- en achterzijde en een luxueuzer interieur.

De Lexus rust op de TNGA-F-architectuur en wordt aangedreven door een relatief bescheiden 3,5 liter V6-biturbo met een vermogen van 410 pk en een maximumkoppel van 650 Nm die gelinkt is aan een 10-trapsautomaat. Een luchtvering zorgt voor het nodige rijcomfort, terwijl de terreincapaciteiten worden verzekerd door een ingenieus 4x4-systeem dat van een Torsen-achterdifferentieel voorzien kan worden om werkelijk overal door te raken.

De Lexus LX: luxe op het terrein. © GF

Maar Lexus staat natuurlijk ook voor luxe en exclusiviteit en dat komt tot uiting in de uitrusting en aankleding van het interieur dat op alle vlakken een premiumkwaliteit uitstraalt. Zo kan de LX bijvoorbeeld met twee individuele comfortstoelen worden uitgerust wat vrij speciaal is voor een terreinwagen of SUV.

De nieuwe Lexus LX staat in het voorjaar van 2022 bij de Amerikaanse dealers en zal daarna naar de rest van de wereld vertrekken. Of Europa daarbij zal horen, is nog niet zeker.

Een bijzonder hoogwaardige afwerking kenmerkt het interieur. © GF

