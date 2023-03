Lego-versie van klassieke Land Rover Defender

Lego heeft inmiddels een heuse traditie in het ontwikkelen van schaalmodellen van iconische auto’s. vandaag zien we de vrucht van de jongste samenwerking en dat werd de klassieke Land Rover Defender 90 die er kwam naar aanleiding van de 75ste verjaardag van Land Rover.

Educatief

Wanneer Lego een bouwdoos ontwikkelt van een dergelijk model wordt meestal nauw samengewerkt met de constructeur om de proporties van de wagen zo waarheidsgetrouw na te kunnen bouwen. Verder worden er (althans voor de Lego-Technic modellen) ook interessante technologieën (dank aan een werkende versnellingsbak, een complexe vierwielaandrijving of een werkende demping). De Classic Defender 90 is een kit die uit meer dan 2.300 ‘bouwsteentjes’ bestaat. Het gaat om een vrij groot schaalmodel met een koetswerklengte van ongeveer 30cm. Ook op deze versie kan de liefhebber van het genre een waarheidsgetrouwe (lees: werkende) vering en stuurinrichting stap voor stap opbouwen. Hierbij krijgt de leek interessante inzichten in de werking van dergelijke mechanica.

Tweede Defender

Lego is met Land Rover niet aan zijn proefstuk toe, want vlak na de lancering van de nieuwe generatie Defender kwam er al een Lego-replica van dat model. Vandaag gaat het om de klassieke Defender en men legt vooral de nadruk op de offroadaccessoires die erg verfijnd worden nagebouwd. Zo wordt de terreinwagen bedacht met zandplaten, een dakren met extra banden, jerrycans en op de neus van de Landy zit zelfs een werkende lier. De kit is vanaf 1 april (no joke) te koop en zal € 239 kosten.