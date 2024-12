Leapmotor C10 krijgt range extender

De elektrische crossover uit China krijgt een benzinemotor erbij om het rijbereik te vergroten tot 950 kilometer.

Leapmotor is een nieuwkomer die in Europa wordt verdeeld door de Stellantis autogroep, bekend van de merken Peugeot, Citroën en Opel. Het debuut dateert uit 2024 met enkele elektrische modellen waaronder de C10, een middenklasse crossover die met zijn accu van 70 kWh een actieradius van 424 kilometer garandeert.

Voor wie die afstand te krap uitvalt of niet helemaal klaar is om volledig elektrisch te rijden, komt Leapmotor nu met de C10 REEV. Dat is de variant met een range extender. Een benzinemotor vervult de rol van generator om de batterij onderweg op te laden en zo voor een groter rijbereik zorgt. Een handige tussenoplossing naar volledig emissievrij rijden die vooral in Azië populair is en al op de Mazda MX-30 R-EV zit.

De Leapmotor C10 REEV heeft een kleinere accu van 28,4 kWh en een 1,5 liter benzinemotor. Die verbrandingsmotor produceert hier enkel stroom. De aandrijving van de achterwielen gebeurt altijd door de 218 pk sterke elektromotor. Hiermee kan de bestuurder tot 145 kilometer zuiver elektrisch op één acculading rijden, terwijl het totale rijbereik oploopt tot 950 kilometer met een volle benzinetank.

De Belgische première van de Leapmotor C10 REEV staat gepland voor het Autosalon van Brussel. Dat vindt plaats van 10 tot 19 januari 2025 en hier wordt ook de prijs bekend.