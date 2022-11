Land Rover Defender is kogelvrij

Wie terroristische aanslagen vreest, kan zich nu verplaatsen in de Land Rover Defender A-KIP die bestand is tegen kogels en granaten.

Tegenwoordig vliegen in sommige steden de kogels en granaatscherven je bij momenten om de oren. Om – bij wijze van spreken – een uitje naar Antwerpen veilig te laten verlopen, kan de Land Rover Defender A-KIP een dienst bewijzen. Het is geen aangepaste terreinwagen om kippen te vervoeren naar de Scheldestad, maar de lettercombinatie staat voor Anti-Kidnap.

Gepansterde ramen en koetswerk maken de Defender aanslagbestendig.

Ballistische bescherming

Specialist Trasco transformeerde de Defender namelijk in een kogelvrije versie met een gepansterd koetswerk en ramen, zodat je bijvoorbeeld als patser voortaan niet meer bevreesd hoeft zijn voor een aanslag van een schietgrage en granaatwerpende concurrerende bende. De Defender A-KIP voldoet namelijk aan een ballistische bescherming met de norm VPAM 4 of VPAM 6, waaraan nog een gepantserde vloer, een brandblussysteem onder de motorkap of een zelfsluitende brandstoftank kan worden toegevoegd.

Het bijzondere aan deze aanslagbestendige Defender A-KIP is dat die amper van een gewoon model te onderscheiden valt, zodat je je nog discreet op de openbare weg kan verplaatsen. Want vaak lijken gepantserde wagens meer op een tank op wielen, zodat de geviseerde personen meer aandacht trekken. De prijs van de Land Rover Defender A-KIP wordt enkel op aanvraag verstrekt.