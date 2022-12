Lancia Ypsilon krijgt nog een update

Lancia start in 2024 met een nieuw modellenoffensief en geeft in afwachting de oude Ypsilon een laatste update.

Lancia is één van de meest iconische merken in de autowereld met prachtige sportieve modellen die geschiedenis schreven. De laatste jaren raakte het Italiaanse merk wat in het slop en dunde het gamma gestaag uit. Uiteindelijk bleef nog enkel de Ypsilon over die alleen op de Italiaanse markt wordt aangeboden.

Groen accent

Dat model kreeg nu een update. Wellicht de allerlaatste, want de Ypsilon is al sinds 2011 op de markt en wordt weldra afgelost door een nieuwe generatie Lancia’s die het merk vanaf 2024 een nieuwe impuls moeten geven. De Ypsilon wordt nog altijd aangedreven door een mild-hybride 1 liter driecilinder met 70 pk en is nu leverbaar in een flets groene tint.

Verder krijg je er voortaan een draadloze versie van Android Auto en Apple CarPlay en draadloos opladen van je smartphone bij. Lancia biedt ook een nieuwe topuitvoering aan. De GPL Ecochic pakt uit met een stoelbekleding van gerecycled plastic, blauwe dashboardlijsten en groene details in het interieur. De Lancia Ypsilon komt (voorlopig) enkel in Italië op de markt waar hij 15.150 euro kost.