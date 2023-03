Lamborghini ontwikkelt hybride V12

Blijkbaar zwaait Lamborghini zijn V12-motor nog niet finaal uit, want binnenkort duikt die weer op in een plug-inhybride supercar.

Onlangs kondigde Lamborghini het afscheid van zijn atmosferische V12 aan in de Invencible en Autentica, de laatste modellen die met deze krachtbron zouden worden uitgerust. Een logische evolutie in het perspectief van een vergroening van het wagenpark. Algemeen werd ervan uitgegaan dat de volgende modellen van het Italiaanse sportwagenmerk zouden worden aangedreven door zes- of achtcilindermotoren, wellicht voorzien van een turbolader en enige vorm van elektrische ondersteuning.

Drie elektromotoren

De verrassing was ook groot toen Lamborghini aankondigde te werken aan de ontwikkeling van een High Performance Electrified Vehicle voorzien plug-inhybride aandrijving met een … V12-motor. De architectuur is dan wel gelijkaardig met nog altijd 12 cilinders en een zuigerverplaatsing van 6,5 liter, maar verder slaat deze krachtbron een volledig andere technische richting in.

Natuurlijk in de eerste plaats door de elektrische ondersteuning van maar liefst drie elektromotoren en een lithium-ionbatterij van 3,8 kWh die in de middentunnel schuilt. Eén exemplaar van 110 kW is geïntegreerd in de gerobotiseerde achtversnellingsbak met dubbele koppeling die dwars achter de V12 ligt, terwijl de twee andere met hetzelfde vermogen telkens één voorwiel aandrijven. De ‘L545‘ V12 werd omgekeerd gemonteerd en zou de lichtste en krachtigste twaalfpitter zijn die Lamborghini ooit heeft gemaakt met een gewicht van 218 kg en een vermogen van 825 pk.

Meer dan 1.000 pk

Lamborghini kondigt voor deze plug-inhybride supercar een systeemvermogen van meer dan 1.000 pk aan, terwijl de CO2-uitstoot 30 procent lager zou liggen dan bij de Aventador en er ook een mogelijkheid bestaat om 100 % elektrisch te rijden. Concreet zit deze innovatieve aandrijflijn weldra in een nieuw model dat nog dit jaar wordt onthuld als opvolger van de Aventador.