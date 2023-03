Kwarteeuw Skoda Octavia combi

Een kwarteeuw geleden lanceerde Skoda de Combi-versie van de succesvolle Octavia. De break bood alles wat een gezin van een dagelijks werkpaard mocht verwachten.

In de jaren zestig bestond er ook al een verlengde versie op basis van de Skoda Oactavia, maar de echte doorbraak zou er pas eind jaren negentig komen toen Volkswagen de plak zwaaide in de Tsjechische productiesite van Mlada Boleslav. De Octavia Combi kwam van de tekentafel van twee Belgen – Dirk van Braeckel en Luc Donckerwoke – en stond in 1998 voor het eerst in de showroom. Technisch was hij nauw verwant met de VW Golf Variant uit diezelfde periode.

Die Skoda’s hadden een veeleer sober design met vrij strakke vormen, maar die zakelijke aanpak vertaalde zich in veel binnenruimte en een auto die door een zeer ruim publiek werd gesmaakt en waarmee je nergens voor aanstoot zorgde. Onder de motorkap zaten toen vooral legendarisch zuinige TDI-diesels, een technologie die Skoda geen windeieren legde en die door moederhuis Volkswagen ter beschikking werd gesteld.

De volgende generaties Octavia Combi gingen verder op dat elan en het gamma werd breder zodat ook de prijsbewuste klant binnen het Skoda-gamma kon kiezen voor vierwielaandrijving, prima automatische transmissies tot zelfs een stoere Scout-versie. De huidige generatie die in 2019 op de markt is gekomen, schopte het in 2020 tot VAB Gezinswagen van het Jaar, wat aangeeft dat gezinnen en vooral privéklanten nog altijd geloven in deze koetswerkvorm.