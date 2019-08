Kleine Mercedes wordt groot

In zijn streven om van Mercedes de nummer één in de autowereld te maken, breidde topman Jürgen Schrempp eind van de jaren negentig het modellenaanbod in alle richtingen uit. Met de compacte A-klasse wilde hij de harten van vrouwen veroveren. Inmiddels is de A-klasse een van de sterkhouders en smaakmakers van het merk en staat de derde generatie hoog in aanzien bij een jong en trendy publiek.

De feiten op een rij. Bij zijn aantreden in mei 1995 als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Daimler-Benz kondigde Jürgen Schrempp aan van Mercedes-Benz de nummer één in de autowereld te willen maken. Om zijn ambitieus doel te bereiken, lanceerde hij een groot modellenoffensief en ging hij een alliantie aan met het zwaar verlieslatende Amerikaanse Chrysler. En passant verwierf hij ook nog eens 37 en 10 procent van de aandelen van respectievelijk Mitsubishi en Hyundai.

...

