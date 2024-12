Kia lanceert compacte Syros

Het Koreaanse merk breidt zijn aanbod verder uit met een compacte crossover met aandrijvingen op benzine, diesel en elektriciteit.

In Europa zet Kia volop in op de elektrificatie met de volledig elektrische EV3, EV6 en EV9. Dit met het oog op de elektrische transitie, die vanaf 2035 de verkoop van personenwagens met een klassieke verbrandingsmotor verbiedt in onze contreien. Maar wereldwijd ligt die timing helemaal anders. Daarom lanceren veel merken die vooral werken op andere continenten, nog altijd modellen met andere aandrijvingen.

Dat geldt ook voor Kia dat zopas de nieuwe Syros onthulde die in een eerste fase op de Indische markt zal verschijnen. De mooi klinkende naam verwijst naar een Grieks eiland in de Egeïsche Zee. Opmerkelijk is dat deze compacte crossover zowel met een elektrische aandrijflijn als klassieke verbrandingsmotoren op benzine of diesel wordt geleverd.

Nog even geduld

Net als de andere creaties van Kia, valt ook de Syros op met zijn strak en hoekig design. Dat straalt zowel originaliteit als een stoer voorkomen uit. Hoewel deze crossover net geen vier meter lang is, biedt hij voldoende binnenruimte met een verschuifbare achterbank en een koffer van 465 liter. Ook de uitrusting staat op peil met onder andere geventileerde stoelen voor en achter, draadloze Android Auto en Apple Carplay en een audiosysteem van Harman Kardon.

Gezien de Kia Syros verwant is met de Inster van zustermerk Hyundai, is het niet uitgesloten dat deze aantrekkelijke compacte crossover op termijn ook bij ons op de markt komt.