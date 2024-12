KGM Actyon debuteert in Brussel

KGM toont op de Brussels Motor Show in januari zijn gloednieuwe Actyon in Europese première. Het gaat om een grote SUV met coupé-allures gebaseerd op de eerder gelanceerde Torres.

Voor KGM is dit het tweede model onder de eigen merknaam. Het merk zelf herrees uit de asse van het ter ziele gegane SsangYong. De Actyon is overigens een model dat in een ver verleden al bestond. Het was destijds een grote SUV met een erg opvallende, schuin aflopende daklijn. Het design viel indertijd niet bij iedereen in de smaak en zorgde zelfs voor controverses.

Bij de nieuwste KGM-telg met coupé-trekjes gaat om een totaal andere auto. Hij deelt zijn technische basis met de Torres die eind 2023 op de markt kwam en dat merk je uiteraard aan het design. De grootste verschillen zie je ter hoogte van de C-stijl, de zacht aflopende daklijn en het spoilertje boven de achterruit. Verder duiken er zowel voor- als achteraan specifieke led-lichtunits op met een horizontale vormgeving.

Uitstoot

Onder de motorkap zit een 1.5 liter grote turbo benzinemotor die 163 pk levert. Elke Actyon wordt met een zestrapsautomaat geleverd. De klant heeft wel de keuze tussen een voorwiel- of een vierwielaangedreven versie die 2.000 euro duurder uitvalt. De basisversie koop je voor 46.990 euro maar voor dat geld krijg je meteen een full option uitvoering.

Met deze Actyon toont KGM zich opnieuw een constructeur die zich toespitst op betaalbare en luxueus afgewerkte SUV-modellen. Wellicht volgt er later ook een alternatief (elektrisch) aangedreven versie om de CO2-uitstoot van dit grote model te counteren.