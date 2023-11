Karma Kaveya: supersnel en elektrisch

De bijzonder fraaie Karma Kaveya heeft een elektrisch vermogen van 1.180 pk en zet daarmee hallucinante prestaties neer.

Er was ooit een Fisker Karma, maar ondertussen gingen zowel Fisker als Karma hun eigen weg. Nu stelt Karma Automotive een eigen elektrische supercar voor met een zeer fraaie lijn en bijzonder indrukwekkende prestaties. Dit is zo’n sportwagen die er ook stilstaand al gewoon razendsnel uitziet. De nieuwe Karma Kaveya brengt zeer dynamische contouren die een geweldig potentieel uitstralen, zeker als de achterspoiler uitgeklapt is.

400 km actieradius

Die indruk wordt ook hardgemaakt door de elektrische aandrijving met twee motoren die maar liefst 1.180 pk ontwikkelen. Dat volstaat om de 4,75 meter lange en 2,4 ton wegende tweezitter in 3 seconden van 0 naar 100 km/u te lanceren en verder naar de topsnelheid van 290 km/u te suizen. Met het accupakket van 120 kWh zou een rijbereik van een goede 400 kilometer mogelijk zijn, maar natuurlijk niet als er de hele tijd het volle pond wordt gegeven.

Naast deze topversie gaat Karma ook een iets meer bescheiden variant van de Kaveya voorzien, met één enkele elektromotor op de achteras, nog altijd goed voor 545 paarden. De productie daarvan gaat in 2025 van start, een jaar later gevolgd door de topversie. De Kaveya wordt in een beperkte oplage vervaardigd, maar daarover zijn nog geen exacte cijfers bekendgemaakt, net zoals ook de prijs nog niet is meegedeeld.