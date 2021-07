Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Het wordt steeds prettiger en comfortabeler om op vakantie te vertrekken met een elektrische wagen. De nieuwste generatie heeft een actieradius van 400 km of meer, wat maakt dat 1 tussenstop doorgaans volstaat om op je vakantiebestemming te geraken.

Voorwaarde is natuurlijk wel dat je onderweg een laadpunt vindt om energie te tanken. Het land met de hoogste concentratie aan laadpunten in Europa is Nederland. De meeste West-Europese en Scandinavische landen hebben vandaag een goede tot uitstekende dekking, Zuid- en Oost-Europa hinken achterop. Je doet er dus goed aan om je route met mogelijke stopplaatsen op voorhand te plannen. Dat kan via ChargeMap of Google Maps, je hebt meteen toegang tot de meest recente verkeers- en navigatie-informatie.

10 gouden tips:

Op de autoweg verbruikt een EV de minste energie bij een constante snelheid tussen 100 à 110 km per uur, schakel de cruise control in. Tests tonen aan dat het tijdverlies miniem is omdat je minder tijd verliest bij het laden.

Vermijd de zwarte vakantieweekends, want dan is het lang aanschuiven op de weg én aan de laadstations.

Kies niet meteen voor een snellaadpaal, want daar betaal je een flink stuk meer dan nodig.

Laad je batterij onderweg liever 2 keer op tot 80 % dan 1 keer tot 100 %. Verrassend genoeg bespaar je zo tijd, want de laatste 20 % van een lithium-ion batterij laadt veel trager op.

Kies je bestemming in functie van de beschikbaarheid van laadpunten in de naaste omgeving.

Vertrek niet zonder een bruikbare laadpas en vergewis je tot welke providers die toegang geeft.

Vermijd een dakkoffer omdat die luchtweerstand verhoogt en ook het stroomverbruik.

Heb je onderweg problemen met laden, kun je contact opnemen met de provider via het telefoonnummer dat in principe op elke laadpaal staat vermeld.

Vermijd zoveel mogelijk de airco in te schakelen, want die vreet energie en verkort het rijbereik.

Wie verschillende landen aandoet, wordt aangeraden zowel een T2- als een T3-kabel mee te nemen, te koop in meerdere uitvoeringen (enkelfasig en driefasig) en lengtes.

