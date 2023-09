Jeep frist Wrangler op

De stoere Wrangler krijgt een update en is helemaal bij de tijd met zijn plug-inhybride aandrijving.

De Wrangler is een klassieker in het Jeep-gamma die er al een hele carrière heeft opzitten. Dit is een ruige offroader die voor niets terugdeinst en de zwaarste taken aankan waardoor hij nog altijd een reden van bestaan heeft. De huidige generatie dateert van 2017 dus was een update aangewezen.

Uiterlijk zijn de verschillen beperkt en is het typische silhouet van de Wrangler nog meteen herkenbaar. Zo werden enkel de grille in de neus en de bumpers licht aangepast en zit de antenne nu in de voorruit geïntegreerd. In het interieur valt vooral het nieuwe 12,3” aanraakscherm op waarmee je de boordfuncties en het multimediasysteem makkelijker bedient.

50 km elektrisch rijden

De vernieuwde Jeep Wrangler is al op de Amerikaanse markt gelanceerd en heeft daar nog altijd potente zes- en achtcilindermotoren in het gamma, naast een bescheidenere 2.0-liter viercilinder die ook als plug-inhybride verkrijgbaar is. Om evidente ecologische redenen zal aan deze kant van de oceaan enkel die laatste versie beschikbaar zijn.

Deze Wrangler 4XE combineert een benzinemotor en een elektromotor en haalt een systeemvermogen van 380 pk, terwijl het elektrisch rijbereik met de accu van 17,3 kWh ongeveer 50 kilometer bedraagt. De vernieuwde Jeep Wrangler 4XE komt in 2024 op onze markt. Tegen dan zijn ook de Belgische prijzen bekend.