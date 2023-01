Jeep Avenger Auto van het Jaar

Het salon van Brussel was dit jaar gastheer voor het bekronen van de Auto van het Jaar, waar de Jeep Avenger als laureaat uit de bus kwam.

De Car of the Year of kort COTY is een jaarlijkse traditie waarbij een jury van autojournalisten uit verschillende landen kiest voor de Auto van het Jaar. Dat gebeurt na uitgebreide testritten en traditioneel werd de winnaar van deze prestigieuze internationale titel aan de vooravond van het Autosalon van Genève onthuld. Omdat dit Zwitserse autofeest niet langer bestaat en omdat andere Europese shows (zoals de Mondial in Parijs) nog slechts een schim zijn van wat ze ooit zijn geweest, werd uitgeweken naar Brussel.

30 % omzet

Dat is niet omdat de organisatie koste wat het kost de prijs wil uitreiken in de Europese hoofdstad, maar wel omdat – bij eliminatie – het salon van Brussel plots aan maturiteit heeft gewonnen. Dit salon werd decennialang door de autosector wat denigrerend bekeken, maar precies die status van ‘verkoopsalon’ maakt dat Belgische invoerders vasthouden aan deze traditie omdat ze weten dat ze gedurende de salonperiode tot 30 % van de jaarlijkse omzet realiseren. En laat precies dat de ultieme overlevingsstrategie zijn.

De Avenger is het eerste 100 % elektrisch aangedreven Jeepmodel en die komst is niet verrassend want de aandrijflijn stamt van Stellantis. We zien veel overeenkomsten met de motorisatie en de batterij die ook in de elektrische Peugeot 308 of de Opel Astra worden gebruikt. Dat betekent dat de elektromotor op de vooras 156 pk levert en dat de wagen met een volgeladen batterij tot 404 km ver komt.