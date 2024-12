Japanners gaan fuseren

Honda, Nissan en Mitsubishi gaan de krachten bundelen om hun positie op de wereldmarkt te verstevigen.

De autosector kent moeilijke tijden met verregaande technologische ontwikkelingen en marktgerelateerde uitdagingen die grote herstructureringen vereisen. Dat is geen sinecure en verschillende grote autogroepen zitten nu in een diepe crisis. Die leidt tot afslankingen of zelfs sluitingen van fabrieken. De malaise van de Europese automerken is bekend, maar ook in Azië zijn er grote veranderingen op til.

Zo gaan Nissan en Honda zeer intensief samenwerken om hun positie op de wereldwijde automarkt te verstevigen. De samenwerking betekent veel meer dan het uitwisselen van technologie of software of nog: het delen van platformen om verschillende modellen te bouwen. Ook op financieel en economisch vlak zullen de banden sterk aangehaald worden, zodat er sprake is van een heuse integratie van beide merken.

Ook Mitsubishi wordt in de nieuwe structuur betrokken. Voor insiders is dat geen echte verrassing aangezien dat merk al deels in handen is van Nissan. Deze nieuwe alliantie wil tegen juni 2025 alle details rond krijgen. De fusie kan dan in augustus 2026 effectief worden uitgevoerd. Daarmee zou de nieuwe Japanse autogroep een van de grote spelers op de wereldmarkt worden. Nissan en Honda produceerden vorig jaar samen zo’n 7,5 miljoen auto’s.