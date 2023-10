Isuzu D-Max wordt elektrische pick-up

De Isuzu D-Max is een populaire pick-up die ook de huidige trend volgt en weldra aan de stekker gaat.

Voor recreatief of professioneel gebruik blijven pick-ups goede diensten bewijzen door hun robuustheid en veelzijdigheid. Tot hiertoe zorgden voornamelijk krachtige benzine- of dieselmotoren voor de aandrijving van deze werkpaarden. Maar ook pick-ups moeten de energietransitie volgen en gaan dus op hun beurt weldra aan de stekker.

Zo ook de Isuzu D-Max die volgend jaar wordt vernieuwd en in 2025 eveneens een elektrische variant krijgt. Volgens de eerste informatie maakt de elektrische D-Max nog altijd gebruik van een klassiek en oerdegelijk ladderchassis, waardoor hij voor het ruigere werk geschikt blijkt. Er zou keuze zijn uit verschillende configuraties met één of twee elektromotoren, achter- of vierwielaandrijving en batterijen met verschillende capaciteiten om aan ieders wensen en verlangens te voldoen.

Noteer dat het aanbod elektrische pick-ups de komende jaren sterk zal toenemen. Want naast de Maxus T90 EV en de Ford F-150 Lightning die nu al op de markt zijn, staan ook de emissieloze Ford Ranger Lightning en de Toyota Hilux Hydrogen op stapel.