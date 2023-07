Is Denza D7 de Tesla-killer?

Er duikt weer een nieuw Chinees merk op: Denza dat met de D7 een aanval inzet op het succesnummer van Tesla, Model Y.

Denza is hier nog onbekend, maar vormt zeker geen onbenullige nieuwkomer op de markt van elektrische voertuigen. Dit is namelijk een premiummerk van BYD, de Chinese gigant die hier dit jaar zijn offensief heeft ingezet met verschillende elektrische modellen: Atto 3, Tang, Han en Dolphin.

Met Denza wordt hoger gemikt met twee modellen: de D7 is een fraaie berline met shooting brake-allures en de D9 blijkt een grote monovolume. De Chinezen maken er geen geheim van dat ze vooral grote ambities koesteren met de D7 die ze als rechtstreekse concurrent van de Tesla Model Y willen uitspelen.

Actieradius 700 km

De Denza D7 heeft een lengte van 4,86 meter, een hoogte van 1,62 en een wielbasis van 2,94 meter. Hij maakt gebruik van het bekende e-Platform 3.0 van BYD. Er is keuze uit versies met één elektromotor goed voor 313 pk of met twee elektromotoren die samen 530 pk op de vier wielen zetten. Met het batterijpakket van 91,4 kWh is een rijbereik tot 700 kilometer mogelijk volgens de CLTC-norm, terwijl snelladen aan 200 kW kan.

Intussen is de productie gestart en worden de eerste exemplaren van de Denza D7 in China geleverd. Over een Europese lancering is nog niets bekend, maar als de D7 naar hier komt zal zijn prijs wellicht afgestemd zijn op die van de Tesla Model Y en de BYD Seal. Dus: rond de 50.000 euro.