Ioniq 6 is Wereldauto van het jaar 2023

Een jury van 100 autojournalisten de Ioniq 6 tot World Car of the Year 2023. De elektrische berline van Hyundai is ook uitgeroepen tot World Electric Vehicle en World Car Design of the Year.

In de autowereld werden weer enkele prijzen uitgereikt. De jury van de Wereldauto van het jaar – afkomstig uit 32 landen – velde een verdict en daarbij vielen vooral de Koreaanse merken en de elektrische modellen in de prijzen. Dit keer ging de trofee van WCOTY 2023 (World Car of the Year) naar de nieuwe elektrische berline van Hyundai, de Ioniq 6. Dit model kaapte nog twee andere prijzen weg (World Electric Vehicle plus World Car Design of the Year) en bestendigde zo het succes van het Koreaanse automerk dat vorig jaar met de Ioniq 5 dezelfde trofeeën veroverde.

Koreaans succes

Daarnaast werd de EV6 GT van zustermerk Kia tot World Performance Car uitgeroepen. De Koreaanse auto-industrie scoort dus tegenwoordig goed in verkiezingen. Andere bekroonde modellen in de WCOTY 2023 zijn de Lucid Air als World Luxury Car en de Citroën C3 als World Urban Car. Geheel in de tijdsgeest van de elektrificatie was die laatste nog de enige laureaat met een verbrandingsmotor.

Begin dit jaar werd de Jeep Avenger – een elektrische crossover – al tot Europese Auto van het Jaar 2023 uitgeroepen.