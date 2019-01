Interclassics Maastricht in het teken van Lancia

De meest prestigieuze modellen van het 100-jarige merk dat in 1909 door Vincenzo Lancia werd opgericht, zijn in Maastricht te zien dankzij de Belgische en Nederlandse Lancia clubs en diverse musea. De afgelopen 25 jaar is Interclassics uitgegroeid tot een belangrijke afspraak in het classic-wereldje.

De 26ste editie staat in het teken van Lancia, dat recent door de Fiat-groep ten grave werd gedragen. Een triest einde voor een merk waaraan we onder meer het eerste zelfdragende koetswerk danken. Dat was de opmerkelijke Lambda uit 1922, die vooraan ook een onafhankelijke ophanging kreeg. Lancia-liefhebbers kunnen zich troosten met het feit dat ze in Maastricht de enige overgebleven Lancia D23 Spyder Pininfarina kunnen bewonderen. Die werd door het Louwman museum ter beschikking gesteld. De D23 is een racewagen die werd afgeleid van de Aurelia GT Coupe D20. In totaal worden 25 uitzonderlijke Lancia's tentoongesteld op de Interclassics Maastricht.

Je ziet er ook de Astura Pininfarina uit 1938, de Delta HF Integrale Martini 5 uit 1992 en de Aurelia B24 Spider uit 1956. Meer info op www.interclassicsmaastricht.nl(Belga)