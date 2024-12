Indrukwekkende e-Renault 5 in productie

Renault lanceert een bijzonder krachtige en sportieve variant van zijn elektrisch Vijfje.

Het elektrische gamma van Renault krijgt binnenkort een flinke boost met de Renault 5 Turbo 3E. Die zet maar liefst 500 pk via twee elektromotoren op de achterwielen. Dit is het verlengen van een sportieve traditie die teruggaat tot de Renault 5 Turbo 1 en 2. Die waren in de jaren 1980 gebouwd als homologatiemodel voor de toenmalige Groep B rallywagens. Merk op dat de Renault 5 Turbo 3E ook een driedeurs is met een stevig uitgebouwd koetswerk uit koolstofvezel dat bredere velgen huisvest en uitmondt in een indrukwekkende diffusor achteraan. Ook de kleurstelling in geel-zwart-wit verwijst naar het iconische oermodel.

Alpine overklast

De aangekondigde productie van dit elektrisch bommetje gebeurt verrassend genoeg onder het Renault-label. Dus niet als een Alpine, wat nochtans het sportmerk is van de Franse autogroep, dat eerder de A290 als sportieve variant van de Renault 5 E-Tech lanceerde. Potentieel, lijkt deze Renault 5 Turbo 3E meer dan genoeg te hebben. Met zijn 500 pk is deze elektrische bolide ruim twee keer krachtiger dan de Alpine A290, goed voor 220 pk. De sprint van 0 tot 100 km/u zou in 3,5 seconden lukken.

Meer specificaties over de accu, het rijbereik of de transmissie gaf het merk nog niet. Ook op een lanceringsdatum en een prijs is het wachten. Naar alle verwachting komt de productieversie van de Renault 5 Turbo 3E er in de loop van 2025 en staan de eerste exemplaren volgend jaar in de showrooms.