ID Lounge wordt de elektrische SUV van Volkswagen

Volkswagen brengt zijn elektrische modellen onder in een eigen gamma dat de naam I.D. kreeg. Nu ligt de aandacht nog op de compacte personenwagen Neo, maar het Duitse merk liet al weten dat het aanbod na de lancering daarvan snel zal worden uitgebreid met verscheidene andere modellen met uiteenlopende concepten en afmetingen.

Zo was er al sprake van verschillende berlines, een busje en compacte SUV's. Nu raakte ook bekend dat er eveneens een grote SUV met 7 zitplaatsen aan het gamma zal worden toegevoegd. Dit model zou de naam ID Lounge krijgen en in het voorjaar zijn eerste publieke optreden maken als prototype.

De SUV staat net als alle elektrische wagens van VW op het MEB-platform. Weliswaar in een extra lange versie, want de ID Lounge zou afmetingen hebben die vergelijkbaar zijn met die van de Touareg. Dankzij twee elektromotoren op de voor- en achteras is er vierwielaandrijving beschikbaar. De batterij met een capaciteit van meer dan 100 kWh zou voldoende rijbereik moeten verzekeren.(Belga)