Iconische Ford Escort RS krijgt tweede leven

De klassieker produceert in zijn nieuwe uitvoering 300 pk en wordt een hebbeding voor gefortuneerde liefhebbers.

De Ford Escort RS Mk1 was de sportieve variant van de populaire gezinswagen die eind jaren 1960 werd gelanceerd en al gauw massaal successen boekte in de rallysport. Uiteraard is de productie al lang gestaakt, maar Ford trok die toch weer op gang om dit icoon opnieuw tot leven te brengen.

In samenwerking met Boreham Motorworks komen er 150 nieuwe exemplaren van de Escort RS Mk1. Ford spreekt van een ‘continumod’, waarbij het gaat over gloednieuwe wagens op basis van de blauwdrukken van het originele model. Weliswaar met de nodige aanpassingen en verbeteringen.

Snel en duur

De lijnen van de originele Escort RS zijn duidelijk herkenbaar, maar details als de ledkoplampen verraden dat het om een recent exemplaar gaat. Indrukwekkend zijn de technische aanpassingen. Onder de motorkap is er keuze uit een 1,8 liter van 185 pk gekoppeld aan een vierversnellingsbak of een 300 pk sterke 2,1 liter die 10.000 toeren per minuut haalt en schakelt via een zogenaamde ‘dogleg’ vijfbak. Tegelijk is het gewicht van de Escort RS gereduceerd tot 800 kilogram. Dat kon dankzij lichte materialen zoals magnesium voor de velgen, koolstofvezel voor de motorkap annex kofferklep en aluminium plus titanium voor de ophanging.

Dat klinkt allemaal erg mooi, maar aan deze fraaie, nieuwe Ford Escort RS hangt ook een indrukwekkend prijskaartje van 358.000 euro. De eerste gelukkige eigenaars krijgen hun bolide in de tweede helft van 2025.