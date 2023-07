Hyundai Santa Fe in eigen stijl

Hyundai brengt een gloednieuwe Santa Fe. Het design breekt met het verleden maar sluit aan bij het opvallend ontwerp van de elektrische Ioniq 5.

Bij de Ioniq 5 experimenteerde Hyundai nog met dit gedurfde design, maar nu brengt de Koreaanse producent zijn grote Santa Fe ook met stoere en vooral rechthoekige vormen. Het publiek blijkt deze vormgeving te appreciëren en voor een merk als Hyundai is dit een opsteker.

7 zitplaatsen

De hoekige architectuur past niet enkel bij de stoere outdoor stijl die de ruime SUV zich wil aanmeten, het is ook ideaal om de binnenruimte optimaal te benutten. De daklijn loopt een beetje schuin af naar achter maar staat een ronduit gigantische kofferruimte niet in de weg. Het interieur biedt plaats aan zeven inzittenden, verdeeld over drie rijen.

Vooraan worden bestuurder en passagier van elkaar gescheiden door een imposante middenconsole. Centraal vooraan staat verder een 12,3 inch gebogen display waarop het infotainment wordt geregeld. Binnenin is ook voor horizontale lijnen gekozen wat het ruimtelijk gevoel nog versterkt.

Volgende maand zal Hyundai het model (online) officieel onthullen en tegen die tijd komt er wellicht ook meer informatie over de aandrijving en een mogelijke (gedeeltelijke) elektrificatie. Ook prijzen en een nauwkeurige timing over de marktintroductie worden dan verwacht.