Hyundai Kona verdwijnt

Hyundai heeft net als andere constructeurs leveringsproblemen met modellen. Ook met de Kona die recent nog een zachte facelift onderging.

De horizon om deze problemen uit de wereld te krijgen, ligt vandaag dermate ver dat de Koreaanse constructeur de verkoop van het model stopzet. Ook dat is op zich niet uitzonderlijk want Ford deed dat bijvoorbeeld ook een tijd voor de Fiësta en de Focus, maar bij Hyundai wordt uitstel inmiddels afstel want het lijkt erop dat de productie van dit populaire model niet wordt heropgestart.

Hyundai is al volop bezig met de voorbereiding van een nieuw model dat misschien volgend jaar op de markt zal komen. Of dat nieuwe model even ‘breed’ zal zijn als het bestaande is de vraag. De huidige Kona was immers leverbaar met benzinemotoren, een (mild hybride) diesel, een serieel hybride versie en last but not least ook twee volledig elektrisch aangedreven types. Het zou ons niet verbazen dat de volgende generatie Kona enkel als EV op de markt komt.