Hyundai Ioniq stopt

Hyundai stopt met de Ioniq en daarmee rondt de Koreaanse constructeur zijn leercurve af met hybride en elektrische aandrijving. De Ioniq was niet moeders mooiste maar kon dankzij de aerodynamische vorm een zeer interessant verbruik voorleggen.

De Ioniq leek in dat opzicht een beetje op de Prius van Toyota door de lange, aflopende daklijn en de eerder stompe en verticale achterkant. Hyundai lanceerde deze Ioniq in 2016 en er kwam achtereenvolgens een hybride versie, een volledig elektrische variant en later werd nog eens een plug-in hybride aan het gamma toegevoegd.

De elektrische versie bood een verdienstelijke autonomie van ruim 250 km en werd in zijn lanceringsjaar zelfs bekroond tot VAB Gezinswagen van het jaar door een jury van journalisten en gezinnen die vooral lof hadden voor de interieurruimte, de prijs en het rijbereik.

Ioniq wordt merk

Vandaag heeft Hyundai met de Kona EV en vooral de Ioniq 5 aantrekkelijkere producten in zijn portfolio. ‘Ioniq’ is overigens verveld van een model naar een heus submerk want alle 100 % elektrische modellen van Hyundai zullen in de toekomst de Ioniq-badge dragen.