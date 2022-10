Hopium Machina rijdt 1.000 km op waterstof

Ook waterstof is een interessante groene brandstof. Het nieuwe Franse merk Hopium lanceert de Machina, een sportieve berline met een brandstofcel die 1.000 km op één tank waterstof rijdt.

De Hopium Machina werd voorgesteld op de Mondial de l’Automobile in Parijs. Dat is eigenlijk geen verrassing, want uiteraard wou deze nieuwe Franse constructeur zijn eerste creatie graag op eigen bodem presenteren. Deze vijf meter lange berline zal worden gebouwd in Normandië en maakt gebruik van de brandstofceltechnologie. Daarmee wordt waterstof omgezet in elektriciteit die opgeslagen zit in een bufferbatterij om een elektromotor aan te drijven en waarbij het enige restproduct zuiver water is.

Met de opgeslagen waterstof in de tanks kan de auto volgens de producent tot 1.000 km afleggen, terwijl het bijtanken slechts enkele minuten in beslag neemt. Dit is een belangrijke troef tegenover een batterij-aangedreven elektrische wagen die in de regel langer moet opladen. Alleen is het aantal waterstoftankstations momenteel nog op één hand te tellen in ons land, al zou ook daar stilaan verandering in moeten komen.

De Hopium Machina.

Productie in 2026

In ieder geval levert deze fraaie Hopium Machina ondanks zijn gewicht van 2 ton zinderende prestaties. Dankzij het totaalvermogen van 500 pk moet de spurt van 0 naar 100 km/u in minder dan 5 seconden lukken en is een topsnelheid van 230 km/u mogelijk. Aan boord van de berline met panoramadak tref je een vrij futuristisch dashboard aan met haptische bedieningselementen en camera’s in plaats van spiegels.

Hopium zegt al ver te staan met de ontwikkeling van deze innovatieve Machina die in 2026 op de markt moet komen. De constructeur gaf voorlopig een richtprijs op van zo’n 120.000 euro en beweert al bijna 1.000 pre-orders binnen te hebben. De bedoeling is tot een jaarproductie van ongeveer 25.000 wagens te komen.