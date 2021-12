Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Over zijn hele levenscyclus beschouwd stoot een elektrische auto minder CO2 uit dan een wagen met verbrandingsmotor. De extra uitstoot die gecreëerd wordt bij de productie van een EV, wordt ruimschoots gecompenseerd tijdens het gebruik.

Hoeveel je juist uitspaart, varieert naargelang van de oorsprong van de laadstroom. Wie volledig op groene stroom rijdt, haalt in het algemeen 70 procent. Wie voornamelijk stroom laadt van fossiele oorsprong (gas- en kolencentrales), bespaart nog steeds 30 procent. In de meeste gevallen gaat het om grijze stroom (een mengeling van hernieuwbare, fossiele en nucleaire stroom) en dan schommelt het percentage tussen deze twee uitersten.

Deze berekening, die van de hand is van de onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO, houdt rekening met de productie van de auto en van de batterij en met een totale afstand van 220.000 kilometer afgelegd tijdens de levensloop van de auto.

Polestar legt als een van de weinige constructeurs alle kaarten op tafel aan de hand van een integrale levenscyclusanalyse van de Polestar 2. Deze omvat de uitstoot van de materiaalproductie, de fabricage, het eigenlijke gebruik van de Polestar 2 en zijn levenseinde. Het merk doet ook de volledige methodologie uit de doeken, omdat ze andere constructeurs willen stimuleren om hetzelfde te doen.

Hoeveel je juist uitspaart, varieert naargelang van de oorsprong van de laadstroom. Wie volledig op groene stroom rijdt, haalt in het algemeen 70 procent. Wie voornamelijk stroom laadt van fossiele oorsprong (gas- en kolencentrales), bespaart nog steeds 30 procent. In de meeste gevallen gaat het om grijze stroom (een mengeling van hernieuwbare, fossiele en nucleaire stroom) en dan schommelt het percentage tussen deze twee uitersten. Deze berekening, die van de hand is van de onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO, houdt rekening met de productie van de auto en van de batterij en met een totale afstand van 220.000 kilometer afgelegd tijdens de levensloop van de auto. Polestar legt als een van de weinige constructeurs alle kaarten op tafel aan de hand van een integrale levenscyclusanalyse van de Polestar 2. Deze omvat de uitstoot van de materiaalproductie, de fabricage, het eigenlijke gebruik van de Polestar 2 en zijn levenseinde. Het merk doet ook de volledige methodologie uit de doeken, omdat ze andere constructeurs willen stimuleren om hetzelfde te doen.