Hoe de Renault ZOE zijn koppositie in elektromobiliteit verstevigt

Onder de volumemerken geldt Renault als dé pionier inzake elektromobiliteit. De ZOE, geboren in 2013, is inmiddels de meest verkochte e-mobiel in Europa. Van de tweede generatie ZOE verwacht Renault dat die op de inslagen weg verdergaat.

De elektrisch aangedreven Renault ZOE is marktleider in Europa. © /

Natuurwetenschappers liggen er al langer wakker van maar stilaan worden ook de man en vrouw in de straat er zich van bewust dat het de verkeerde kant opgaat met onze planeet. Te laat is het nog niet, maar veel tijd om actie te ondernemen blijft er niet over. In grote getale overschakelen op alternatieve aandrijving kan de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen van het autoverkeer drastisch verminderen, bijvoorbeeld.

