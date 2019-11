Carlos Tavares wordt binnenkort de nieuwe topman van de nieuwe autoreus PSA-FCA. Een man van weinig woorden, maar van veel daden.

Geen Carlos terug te vinden onder de beroemde Portugese zeevaarders of stervoetballers. PSA-topman Tavares is bij mijn weten de eerste Carlos die geschiedenis schrijft en dat in een branche waarin je dat niet verwacht van een Portugees. Van tweede man bij Renault klom de ambitieuze automanager in 2014 op tot eerste man bij PSA (Peugeot/Citroën), drie jaar later nam hij het noodlijdende Opel over en als alles goed gaat, wordt hij straks de nieuwe sterke man van de alliantie PSA-FCA (FiatChryslerAutomobiles).

...