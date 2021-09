Organisator Febiac maakte vrijdag bekend dat de meeste automerken hadden ingetekend voor de Brussels Motorshow 2022 en dat de 99ste editie doorgaat van 14 tot 23 januari. Na de afzegging van de groep D'Ieteren gaf de toezegging van Stellantis uiteindelijk de doorslag. Opluchting alom want een nieuw uitstel zou afstel hebben betekend.

De traditionele - lees statische - autosalons zijn op hun retour. Dat is geen nieuws. Door de sterke terugloop van het aantal bezoekers klopt de return on investment al enkele jaren niet meer. Voor een verkoopsalon zoals Brussel liggen de kaarten anders. De automerken in ons land, van klein tot groot, realiseren tot dertig procent van hun jaaromzet in de salonperiode en de weken nadien. Een goed salon is het voorbode van een goed jaar.

Zelfs in 2020, toen er her en der al sprake was van corona, telde de Brussels Motorshow nog ruim 440.000 bezoekers, nauwelijks minder dus dan de IAA 2019 in Frankfurt. Dat 2020 niettemin een slecht jaar is geworden, is voor een groot deel toe te schrijven aan de lockdown die het economische leven tijdens tijdelijk compleet stillegde. En aan de onzekerheid over de toekomst, want niemand kon voorspellen hoe lang de pandemie zou duren en wat de gevolgen zouden zijn. De vrees zijn of haar job te verliezen was groot, grote uitgaven werden daarom op de lange baan geschoven. Bovendien was de bewegingsvrijheid zozeer ingeperkt dat autoverkeer - ook het woon-werkverkeer - quasi tot stilstand was gekomen. Bij wijze van spreken had niemand nog een auto nodig. Ondertussen hebben we leren leven met corona en de beperkingen die daaruit voortvloeien en heeft de economie zich vrij snel en krachtig hersteld. De files op de weg zijn terug, ondanks thuiswerk dat nog altijd de norm is. Door corona werden alle grote internationale autosalons in 2020 en 2021 afgelast, op uitzondering van de Internationale AutoAusstellung (IAA) die van Frankfurt naar München verhuisde en daar enkele weken geleden - volgens een compleet nieuw concept - zijn revival beleefde. Inmiddels hebben ook de organisatoren van het Salon Internationale de L'Auto en Accessoires van Genève laten weten dat voorbereiding van de editie 2022 in volle gang is. Over de toekomst van het oudste autosalon, de Mondial de 'Automobile de Paris, is er nog geen nieuws. Willen autosalons nog een toekomst hebben, moeten zij dringend met nieuwe concepten voor de dag komen en zich spiegelen aan de Consumer Electric Show (CES) van Las Vegas en Los Angeles. Die stellen de bezoeker/consument centraal en niet het product en zetten consequent in op beleving. Korter bij huis gebeurt dat op de watersportbeurs in Düsseldorf. Voor een statische autoshow komen de mensen niet meer de deur uit. Vandaar dat Febiac, organisator van de Brussels Motorshow, al enkele jaren en succesvol randanimatie in uiteenlopende vormen geïmplementeerd, gaande van een off road piste voor 4x4-voertuigen over workshops over mobiliteit tot een expositie van exclusieve (sport)wagens onder de toepasselijke naam Dreamcars. Daardoor zat er in Brussel ook minder sleet op de formule dan elders. Lees verder onder de fotoOndanks dat de Brussels Motorshow een verkoopsalon is en de exposanten verzekerd zijn van een return on investment doken de voorbije maanden almaar meer geruchten op dat het toekomst van de BMS in gevaar verkeerde. Die geruchten waren gebaseerd op een al dan niet georganiseerd lek bij de autogroep D'Ieteren waaruit kon worden opgemaakt dat de grootste invoerder van het land (Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda en VW) forfait zou geven voor de editie 2022. Sinds het overlijden van Roland D'Ieteren, door corona nota bene, is er veel veranderd aan de top van de autogroep en worden nieuwe klemtonen gelegd en gelden nieuwe prioriteiten. Meer dan ooit ligt de focus op de winstgevendheid van elk onderdeel van de activiteiten. Bestaat daar geen zekerheid over of wordt die als onvoldoende beoordeeld, wordt de rode stift bovengehaald. By the way, de groep D'Ieteren is geen liefdadigheidsinstelling maar een succesvolle onderneming die in zeer uiteenlopende sectoren actief is. Dat de autogroep tot op het allerlaatste moment heeft gewacht om zijn beslissing bekend te maken, heeft kwaad bloed gezet bij zijn concurrenten. Sprake is van chantage tot vaandelvlucht. Dat zorgde er immers voor dat er tot op het allerlaatste onzekerheid bleef bestaan over het voortbestaan van de Brussels Motorshow, een nieuw uitstel zou afstel betekenen. En zou ook verregaande consequenties hebben voor organisator Febiac zelf die voor zijn werking grotendeels afhankelijk is van de inkomsten van de BMS. In de aanloop naar de vervaldag van vrijdag 17 september voerde de Febiac-directie vele verkennende gesprekken met de directies van het verschillende merken, in een poging voldoende constructeurs aan boord te houden. Gemikt werd op een representativiteit van tenminste 65 procent. Nadat Volvo en ook Mazda afhaakten, lag de bal in het kamp van de fusiegroep Stellantis, eigenaar van de merken Alfa Romeo, Abarth, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Maserati, Opel en Peugeot. Donderdagavond raakte bekend dat Stellantis-topman Carlos Tavares in hoogsteigen persoon toestemming had gegeven aan de Belgische directie om deel te nemen aan de BMS 2022. Stellantis is sinds de fusie van PSA en FCA de nummer drie op wereldvlak en zit in ons land volop in een ingrijpende transitie en regorganisatie van zijn dealernet. Een sterke acte de présence op de BMS2022 kan het startsein betekenen van een aanval op de sterke marktpositie van de groep D'Ieteren. D'Ieteren-woordvoerder Jean-Marc Ponteville beklemtoont dat de niet-deelname van de autogroep niet mag worden geïnterpreteerd als een actie tegen het autosalon van Brussel. 'BMS is een belangrijk event én moment voor de autosector in ons land. Hopelijk blijft dat zo. 'Dat wij ditmaal afwezig zijn, betekent niet dat wij volgend jaar ook afwezig zullen zijn. Naar de toekomst toe houden wij alle opties open. De autosector beleeft een moeilijke periode met ingrijpende transities op alle vlakken en wordt geconfronteerd met een terugloop van de verkoop. Minder omzet betekent dat wij minder kunnen uitgeven en dat we de schaar hebben moeten zetten in de budgetten. 'Dat 2021 ondanks alles een goed jaar is voor D'Ieteren hebben we te danken aan een reeks nieuwe en originele initiatieven op het vlak van sales en marketing. Bedoeling is om op de ingeslagen weg verder te gaan. Tijdens de salonperiode zullen onze dealers de honneurs waarnemen.'Bij de deelnemende merken is grote opluchting te horen over het feit dat BMS2022 alsnog doorgaat, weliswaar in een afgeslankte versie. De voorbereidingstijd is korter dan gebruikelijk, maar dat mag en zal een schitterend BMS2022 new look niet in de weg staan. Vooral de kleinere merken profiteren van de mediabelangstelling voor de jaarlijkse hoogmis van de automobiel en van de uitstraling die het event heeft. Van Febiac-woordvoerder Gabriel Goffoy, voorheen commercieel directeur van BMW Belux, krijgen we te horen hoe die new look van BMS 2022 er zal uitzien. 'Wij hebben de voorbije maanden veel overleg gepleegd met de invoerders en geluisterd naar hun verzuchtingen. Uit die gesprekken hebben wij onthouden dat zij nog meer willen focussen op het product.Lees verder onder de foto'De schijnwerpers zullen dus gericht in eerste instantie zijn op de nieuwe modellen en niet meer op het complete gamma. Voor een aantal randactiviteiten zal er spijtig genoeg geen plaats meer zijn, omdat de budgetten kleiner zijn geworden. 'Persoonlijk denk ik dat de salonbezoekers daar geen aanstoot zullen aan nemen, voor de meesten is het autosalon een jaarlijkse daguitstap met het gezin of met collega's, een traditie over generaties heen. Wie interesse heeft voor de uiteenlopende facetten van mobiliteit vindt alle mogelijke info op het internet, veel meer dan wij hem of haar zouden kunnen aanbieden. 'Kandidaat-kopers zullen het autosalon blijven aangrijpen om kennis te maken met de nieuwste technologieën en modellen en om prijzen te vergelijken. Echt een auto kopen op het salon gebeurt al langer niet meer. In Brussel wordt wel de kiem gelegd en worden afspraken gemaakt bij een dealer in de buurt. 'Wij hopen ook nieuwe spelers op de markt te mogen verwelkomen, initiatieven die ontstaan zijn of een grote vlucht hebben genomen door corona. Ik denk spontaan aan de bezorgdienst HelloFresh. 'Door de afwezigheid van de groep D'Ieteren, wat we vanzelfsprekend betreuren, zal BMS2022 een paar hallen minder in beslag nemen en komt er extra plaats vrij voor de motomerken en lichte vrachtvoertuigen. De aankleding van en de animatie op de stands is in handen van de merken, daar kan ik u spijtig genoeg geen toelichting bij geven. Die zullen daar de komende weken en maanden vast en zeker over communiceren.''BMS2020 sloot af op bijna 450.000 bezoekers, voor BMS2022 mikken wij op 350.000 à 400.000 auto- en motofans. Dat zou een mooi resultaat zijn en een beloning voor het vele werk van de voorbije maanden. Wij zijn altijd blijven doorwerken in de vaste overtuiging dat BMS2022 er zou komen.'Hoe voelt het aan om als redder van het autosalon van Brussel de geschiedenis in te gaan, vroegen we aan Stellantis-woordvoerder Dominique Fontignies. 'De principiële beslissing om in Brussel aanwezig te zijn, is enkele maanden geleden genomen. Om een voor de hand liggende reden: het autosalon van Brussel is een fenomeen, bovendien het grootste publieksevenement van het land. Voor onze merken quasi een must. De finale beslissing is genomen door de directie in Parijs nadat er zekerheid bestond over het aantal exposanten. 'BMS2022 is het eerste autosalon waarop Stellantis zich als nieuwkomer op de markt presenteert aan de pers en het grote publiek. U kunt er zeker van zijn dat wij er alles zullen aan doen om goed voor de dag te komen. Dat zijn wij aan onze klanten verplicht. Wij koesteren grote ambities.'