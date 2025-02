Goede echo’s na het salon

De Heizelpoorten zijn gesloten en constructeurs houden een positief gevoel over aan het voorbije Autosalon van Brussel. De beurs heeft zijn objectieven gehaald met meer dan 300.000 bezoekers en vooral: de privékoper keerde terug naar de Heizel op zoek naar de beste deals.

De meeste merken zijn erg te spreken over het salon. Er zijn vooral veel leads geoogst. Dat zijn in feite de contactgegevens van potentiële consumenten die naar de plaatselijke dealer gaan. Die kent beknopt het profiel van de geïnteresseerde consument en kan hem/haar bellen of mailen voor een afspraak in de toonzaal. Daar is tijd en ruimte voor een concreet commercieel voorstel, een proefrit en misschien onderhandelingen voor een overname of een financiering.

Of die leads ook daadwerkelijk leiden tot een bestelbon, gaan de inschrijvingscijfers van de volgende maanden leren. Omdat bij de meeste merken flink wat stockmodellen staan, worden de resultaten vrij snel zichtbaar. Het enthousiasme waarmee verkopers de bezoekers benaderden met de tablet in aanslag om data te oogsten, gaf aan hoe belangrijk het commerciële succes van dit salon is.

Privékopers toonden vooral interesse in hybride en mild hybride modellen. Elektrisch scoort voorlopig vooral op de B2B-markt. Veel Chinese merken kregen flink wat privébezoekers op hun stand. Het gaat dan over producenten die naast elektrische modellen ook klassieke benzineversies of zelfs wagens op LPG aanbieden. Deze merken moeten het vooral hebben van een riante uitrusting tegen aantrekkelijke prijzen in combinatie met een uitgebreide garantie.

Of er volgend jaar opnieuw een salon komt? Veel hangt af van de privékoper. Als die niet massaal terugkeert – lees: auto’s bestelt – zou het kunnen dat Brussel in de toekomst geen jaarlijkse maar mogelijk een tweejaarlijkse afspraak wordt. Niet alle aanwezige standhouders blijken bereid (of in staat) om elk jaar een aanzienlijk salonbudget op tafel te leggen.