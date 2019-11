Het automerk Alfa Romeo kent een rijke geschiedenis. Nu oogt de toekomst onzeker. Kunnen de Giulia en de Stelvio de boel redden?

In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw was Alfa Romeo de numero uno onder de Italiaanse automerken. Lang voor er sprake was van Ferrari won Alfa de ene race na de andere, toen nog aangestuurd door ene Enzo Ferrari. Vanaf de jaren vijftig evolueerde Alfa Romeo van een autosportmerk naar een toonaangevende constructeur van sportieve coupés, cabrio's en sedans. Na de overname door Fiat in 1986 kwam het roemrijke merk in een neerwaartse spiraal terecht. Een kwarteeuw later blijft de toekomst van Alfa Romeo ongewis, hoewel het met de Giulia en Stelvio over een paar sterke troeven beschikt.

